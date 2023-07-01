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İzmir'de feci kaza! 4 ölü, onlarca yaralı var!

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

 

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