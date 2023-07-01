İzmir'de feci kaza! 4 ölü, onlarca yaralı var!
İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı.
Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.
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