AjansHaber.com.tr Gündem İzmir’de Fadime Tolu’nun enkazdan kurtarılma anı

İzmir’de Fadime Tolu’nun enkazdan kurtarılma anı

Depremde çöken binanın altında kalan ve görevliler tarafından kurtarılan 53 yaşındaki Fadime Tolu’nun tedavisi sürerken, kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 53 yaşındaki Fadime Tolu isimli bir kadın, depremden yaklaşık 15 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

KURTARILMA ANI

Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi.

Fadime Tolu’nun enkazdan çıkarılma anı ise yürekleri sızlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek'in bilinci açıldı
Algı yapmaya çalışan Kemal Özkiraz rezil oldu
Suikastte Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurmuş
Tunç Soyer'in eşinden Charlie Hebdo'ya destek!
6,6'lık depreme gökdelen tepesinde yakalandı
İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha
Kaftancıoğlu 29 Ekim'de de 'Atatürk' diyemedi