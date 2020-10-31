İzmir’de Fadime Tolu’nun enkazdan kurtarılma anı
Depremde çöken binanın altında kalan ve görevliler tarafından kurtarılan 53 yaşındaki Fadime Tolu’nun tedavisi sürerken, kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin yaptığı çalışmada 53 yaşındaki Fadime Tolu isimli bir kadın, depremden yaklaşık 15 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
KURTARILMA ANI
Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi.
Fadime Tolu’nun enkazdan çıkarılma anı ise yürekleri sızlattı.
Fadime Tolu'nun kurtarılma anları— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 31, 2020
🔹İzmir'de arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ederken, Fadime Tolu'nun enkaz altından kurtarılma anları kameralara böyle yansıdı.#Yanınızdayızİzmir pic.twitter.com/XlzUXFx8HC
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