İzmir'de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Torbalı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Y.İ'nin Tepeköy Mahallesi'ndeki evinde, yurt dışından getirilen tohumlarla özel düzenek kurarak yetiştirdiği Hint keneviri ile uyuşturucu imal edip sattığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda iki katlı evin üst katında ışık ve ısıtma sistemiyle kurulmuş düzenek bulundu. Evde 82 kök Hint keneviri, 644 gram esrar, 19 uyuşturucu hap, hassas terazi ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.İ'nin 9 suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ, tutuklandı.