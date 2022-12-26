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İzmir'de erkek arkadaşının tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 7002 Sokakta, Tuba Kul (22) ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı C.G. arasında tartışma çıktı.

C.G. tartışmanın büyümesi üzerine Kul'a tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kul'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, tartışmanın kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

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