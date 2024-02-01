İzmir'de ekmeğe zam!

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkarılmasına karar verildi. Yeni tarife, bugünden itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

İzmir Ticaret Odası Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dün, odanın meclis salonunda yapıldı. Mecliste, ekmeğin azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi. Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarife, bugünden itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.