İzmir'de deprem meydana geldi!

İzmir yine sallandı.

AFAD'dan alınan son bilgilere göre İzmir'in Buca ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Depremin saat 16:30'da olduğu aktarıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı vatadaşları korkuttu. Can ve mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.