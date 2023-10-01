İzmir'de deprem meydana geldi!
AFAD'dan alınan son bilgilere göre İzmir'in Buca ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
İzmir yine sallandı.
AFAD'dan alınan son bilgilere göre İzmir'in Buca ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
Depremin saat 16:30'da olduğu aktarıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı vatadaşları korkuttu. Can ve mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-10-01
Saat:16:30:17 TSİ
Enlem:38.326 N
Boylam:27.191 E
Derinlik:6.44 km
Detay:https://t.co/LRqcgDT7di@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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