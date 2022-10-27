İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 6 dönümlük alanda etkili olan orman yangını söndürüldü.
Gölcük Mahallesi'nin Karşıyaka mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 6 su tankeri ile dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının yaklaşık 6 dönümlük ormanlık alana zarar verdiği belirtildi.
Jandarma, bölgede anız yakarak yangına neden olduğu öne sürülen A.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
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