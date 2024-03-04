İzmir'de boğa güreşleri düzenlendi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Boğa Güreşi Festivali gerçekleştirildi. Festivalde 60 boğa güreşti.
Kemalpaşa Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen festival, Akalan Mahallesi'ndeki güreş alanında yapıldı. Aydın, Denizli ve Muğla'nın yanı sıra Kemalpaşa'dan 60 boğa alanda gösteri amaçlı mücadele etti.
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Derneğin başkanı Ali Özgüç, müsabakaları yaklaşık 15 bin kişinin seyrettiğini söyledi.
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Organizasyonun gelenekselleşmesiyle bölgedeki çiftliklerde güreş boğası yetiştirilmesinin de yaygınlaşabileceğini ifade eden Özgüç, "Bu güreşleri gelenekselleştireceğiz. İzmir'e mükemmel bir festival kazandıracağız." dedi.
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Aydın'dan gelen boğa sahibi Ercan Kara ise bundan sonra Kemalpaşa'daki bütün güreşlere katılacaklarını anlattı.
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