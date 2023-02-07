İzmir'de bir tekstil firması, deprem bölgesine uyku tulumu ve mont gönderdi

Akıncılar Taktik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Can Uzuntepe, depremin ardından satışlara ara verip hiçbir ücret talep etmeden tamamen deprem bölgesine yönelik çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Deprem bölgesi için eksi 30 santigrat dereceye dayanıklı uyku tulumu başta olmak üzere çok sayıda ürün hazırladıklarını anlatan Ahmet Can Uzuntepe, "Termal montlar, su geçirmez yağmurluklar, kalın içlikler ve eşofman takımları hazırladık. Haberi duyar duymaz sabah bütün fabrikada üretimi komple değiştirdik." dedi.

Depoda bulunan askeri ürünlerin tamamını paketleyip gönderdiklerini ifade eden Uzuntepe, şöyle konuştu:

"Alana sevk etmek için valilikle koordineli bir şekilde çalışmaya başladık. Dün bir sevkiyat yaptık. Bugün de inşallah ikinci sevkiyatımızı yapacağız. Dün 3 bin parça civarında bir malzeme sevkiyatımız oldu. Bugün de yine 3 bin parça bir malzeme sevkiyatımızı şimdi göndereceğiz. Toplamda şu an için 6 bin parça sevkiyatımız oldu. İlk partinin AFAD vasıtasıyla teslimatı yapıldı. İkinci partinin de şimdi emniyet vasıtasıyla teslimatı yapılacak. Depodaki raflarımızı boşaltarak sevkiyata hazır hale getirdik. Biz üretmeye devam edeceğiz. AFAD ve valiliğimize gerekli açıklamaları yaptık. Biz devletimiz ve milletimizin emrindeyiz fabrika olarak. Üretmeye devam edeceğiz ta ki orada durum rutine dönene kadar."

Firmanın genel koordinatörü İlhan Şakiroğlu da birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "Tüm yurttaşlarımızın az çok demeden gönlümüzden ne kopuyorsa afet bölgesinde destekleri çok önemli. Devlet millet el ele diyerek hep beraber inşallah bu yükün altından kalkacağımızı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.