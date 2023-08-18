İzmir'de belediye işçileri iş bıraktı!

İzmir'de belediye işçilerinin iş bırakma eylemlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitmiş ve vatandaş mağdur edilmişti.

Bu kez de İzmir Büyükşehir Belediye başta olmak üzere, CHP'li ilçe belediyeleri Buca, Bayraklı, Bornova ve Narlıdere'de temizlik işçileri iş bırakma kararı aldı.

Maaşlarının 2 taksitle yatırıldığını belirten belediye işçileri kısa süreli iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde ise eylemlerini artarak sürdüreceklerini söyledi.