AjansHaber.com.tr Yaşam Annesini bıçaklayan kişi intihara kalkıştı!

İzmir'de annesini bıçaklayan kişi intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.

Evka 4 Mahallesi'ndeki evde O.K.G. ile annesi E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.K.G, annesini farklı yerlerinden bıçakladı. O.K.G, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

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