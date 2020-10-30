İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.' dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Bornova ve Bayraklı ilçelerinde 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var' açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

#SONDAKİKA



Ege denizinde meydana gelen depremin ardından yıkılan binanın görüntüleri kameralara böyle yansıdı.#deprem pic.twitter.com/HugwzNqJO0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2020

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

BAKAN KURUM: 5 BİNANIN YIKILDIĞI BİLGİSİNİ ALDIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(İzmir'deki deprem) Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." dedi.

İZMİR VALİSİ: ŞİDDETLİ BİR DEPREM OLDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir açıklarındaki depremle ilgili kendilerine henüz ulaşan can ve mal kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi.

Merkezi üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Vali Köşger, şiddetli bir deprem yaşandığını belirtti.

Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili bilgi yok. Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." diye konuştu.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

Ege Denizi'nde yaşanan #deprem sonrası İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz taştı. pic.twitter.com/7yhqdY3lzq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2020

VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA BİR OLUMSUZLUK YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: 6 BİNA YIKILDI

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Seferihisar depreminin ardından Ege Denizi'nde 6 artçı sarsıntı oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.

#SONDAKİKA



🔹Merkez üssü Seferihisar olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan binanın, depremin hemen ardından yıkıldığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.#deprem pic.twitter.com/CNhRV9yjr1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2020

BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK

Sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.