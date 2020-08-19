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İzmir'de 65 yaş üstüne kısıtlama

Artan Kovid-19 vakalarına karşı İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle illerde 65 yaş ve üstüne bazı kısıtlamalar getirildi. Son olarak İzmir'de 65 yaş ve üstünün birinci derece hariç düğünlere katılmasına kısıtlama getirildi. Böylece 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28'ye yükseldi.

Son olarak İzmir'de 65 yaş ve üzerine birinci derece yakınları hariç düğünlere katılmalarını kısıtlama getirilince Türkiye genelinde 65 yaş ve üstüne farklı konularda kısıtlama getirilen il sayısı 28'ye yükseldi. Bu iller şu şekilde: Malatya, Şanlıurfa, Düzce, Siirt, Kayseri, Elazığ, Van, Bartın, Aksaray, Bursa, Batman, Kırıkkale, Sivas, Kütahya, Ankara, Erzincan, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Muş, Mardin, Kastamonu, Manisa, Yalova, Kahramanmaraş, Balıkesir, Tunceli, İzmir.

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