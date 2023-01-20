İzmir'de 55 bin uyuşturucu hapla yakalandılar!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir otomobilde 55 bin 664 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.Ö. ve G.Y'nin uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı bilgisine ulaştı.
İstanbul-İzmir Otoyolu Akalan gişelerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 55 bin 664 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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