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İzmir'de 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki bir depo ile iki panelvanda arama yaptı.

Operasyonda 3 bin 474 kolide 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Ekipler, R.A, K.A, M.A.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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