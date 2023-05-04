İzmir'de 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki bir depo ile iki panelvanda arama yaptı.

Operasyonda 3 bin 474 kolide 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Ekipler, R.A, K.A, M.A.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.