İzmir'de 2 milyon liralık vurgun!
İzmir’de kendilerini polis olarak tanıttıkları emekli 3 kişiyi 'Hakkınızda açılmış FETÖ davası var' diye korkutarak, toplam 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını alan 2 şüpheli tutuklandı.
Dolandırıcılar, vatandaşları mağdur etmek için her yolu denemeye devam ediyor. Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları ne yazık ki son bulmuyor.
"Hakkınızda açılmış FETÖ davası var" dediler
İki kişi, Buca ve Bornova ilçelerinde 3 emekliyi kendilerini polis olarak tanıtıp haklarında açılmış FETÖ davası olduğu yalanıyla korkutup, toplam 2 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine İzmir İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
400 saatlik kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler A.D. ve İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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