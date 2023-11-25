İzmir'de 2 milyon liralık vurgun!

Dolandırıcılar, vatandaşları mağdur etmek için her yolu denemeye devam ediyor. Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları ne yazık ki son bulmuyor.

"Hakkınızda açılmış FETÖ davası var" dediler

İki kişi, Buca ve Bornova ilçelerinde 3 emekliyi kendilerini polis olarak tanıtıp haklarında açılmış FETÖ davası olduğu yalanıyla korkutup, toplam 2 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine İzmir İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

400 saatlik kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler A.D. ve İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.