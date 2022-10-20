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İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen 180 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12-18 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yapan 180 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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