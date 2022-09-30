İzmir'de 156 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 61'i Afganistan, 19'u Filistin ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 81 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 58'i Yemen, 10'u Eritre, 3'ü Liberya, 2'si Kamerun ve 2'si Cibuti uyruklu olmak üzere 75 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.