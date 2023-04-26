İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 11 gözaltı!

Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda 22 Nisan'da, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Servan Bayram'ın (32) hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanması üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, olayla ilgisi görülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 10 tabanca, pompalı tüfek ile bu silahlara ait 491 fişek ve 3 muşta ele geçirildi.

Emniyette işlemi tamamlanan şüphelilerden 6'sı Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer 5 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.