AjansHaber.com.tr Gündem 'Kahramanlarımız uçakta dedi' alkış tufanı koptu

İzmir uçağında AKUT ekiplerine alkış

6,6 şiddetindeki İzmir depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT ekipleri İzmir uçağında büyük alkış aldı.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler de kentten ayrılmaya devam ediyor. AKUT Trabzon ve Rize ekipleri de İzmir’den ayrılmak üzere bindikleri uçakta kabin amirinin konuşması ve alkışlarla karşılandı.

Uçağın hareketi öncesinden yolculara yönelik konuşma yapan kabin amiri, "Zor günlerden geçilirken mucizelere ortak olmak için hayatlarını öne koyan kahramanların" uçakta olduğunu belirterek "Aramızda AKUT Trabzon ve Rize ekipleri var. Kendilerine büyük bir alkış rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçakta yer alan yolcular konuşmanın ardından AKUT ekiplerini uzun süre alkışladı.

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