İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 17 gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 muvazzaf, 6 eski asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Muvazzaf ve eski askerlerin 5'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Hava Kuvvetleri, 1'inin Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6'sının Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin, FETÖ'nün TSK ve sivil unsur yapılanmasında yer aldıkların, ankesörlü ya da sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 12 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışması ise sürüyor.