Kendi kendini temizleyecek demişti

İzmir Körfezi’nde kirlilik her geçen gün artıyor. Körfezi temizleyecek proje CHP'li belediye tarafından iptal edildi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer "Körfez kendi kendini temizleyecek" dedi ve kirliliği önleyecek kanal projesini iptal etti. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve pis koku sorunu devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal "Körfez bir iç deniz her şeyden önce. Dolayısıyla körfezin kendi kendini temizlemeyeceğini esasında Büyükşehir yetkililerinin ve İZSU yetkililerinin de bildiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.