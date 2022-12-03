İzmir derbisinde yaralanan taraftar şikayetçi oldu!

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavisi devam eden Mehmet Çakır'ın polis tarafından ifadesi alındı.

Çakır'ın, ifadesinde, arkadaşlarıyla maça gittiğini, tribünde bulunduğu sırada Altay tribünlerinden bir patlama sesi duyduğunu, sis bulutunu gördükten sonra yüzünde acı hissettiğini ve kendisinden geçtiğini anlattığı öğrenildi.

Çakır, olaya karışanlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Olay ve adli süreç

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuş ve tatil edilmişti. Yüzüne fişek isabet eden Mehmet Çakır ile bir Göztepe taraftarının köşe gönderiyle saldırdığı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, hastaneye kaldırılmış, olaylara karışan 20 kişi tutuklanmıştı.