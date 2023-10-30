İzmir depreminin simgesi Ayda, annesinin adının verildiği parkta oynuyor

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda Fidan Keskin Gezgin (38) yaşamını yitirdi; 3 yaşındaki kızı Ayda Gezgin, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Depremin simgesi haline gelen küçük Ayda, afetin 3'üncü yıl dönümünde de annesinin adının verildiği parka gitti. Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki parkta babası ve ağabeyi ile vakit geçiren Ayda, salıncağa binip, oyun oynadı.

'TECRÜBELERİMİZİ AKTARMAYA ÇALIŞTIK'

Fırsat buldukça çocuklarını annelerinin isminin verildiği parka getirdiğini anlatan baba Uğur Gezgin (43), "Belli acılar külleniyor. Çocukların sağlığı ve okul yaşantıları ile ilgileniyoruz. Eşimin adının verildiği parkta çocuklar işe oynuyoruz. Çok şükür, Ayda'nın sağlık durumu iyi. Yeni arkadaşları var, yeni öğretmenleri var. Okul dışında jimnastiğe gidiyor. Oğlum zaten uzun zamandır basketbol oynuyor. O şekilde hayata devam ediyorlar. Ayda televizyonda bir doktor gördüğü zaman, doktor olacağını söylüyor. 6 Şubat'ta da acı bir deprem yaşadık. Acılarımız da tekrar perçinlendi. Elimizden geldiğince oradaki depremzedelere yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince onlara tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık" dedi.

'KİMSE CEVAP VERMEDİ'

30 Ekim'deki depreme ilişkin Gezgin, "Deprem olduğunda iş yerindeydim. Çalışıyordum. O zaman pandemi dönemiydi. Oğlum, o gün okuldaydı. Çok büyük bir deprem olduğu belliydi. Tek amacım; eve ulaşabilmekti. Kimse cevap vermedi. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Betonları el ile kazımak istiyorsunuz. Allah düşmanımın bile başına vermesin" diye konuştu.