İzmir depreminden yeni görüntü
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremle ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kez bir pazar yerinde insanların paniği kameralara yansıyor.
İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki deprem, pazar yerindeki kameraya böyle yansıdı.
Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelindeki bazı binalar yıkılırken, bazıları hasar gördü. 115 vatandaş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Deprem anı, pazar yerindeki kamera tarafından kaydedildi.
Görüntülerde yerin sarsılma şiddeti, tezgah üstündeki şemsiyelerin sallanması ve vatandaşların korkuyla kaçtığı gözleniyor.
Pazar yerinde deprem paniğinin görüntüleri ortaya çıktı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 14, 2020
🔹İzmir depreminin yaraları sarılmaya devam ederken deprem gününe ait görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
🔹Depremin şiddeti İzmir'deki bir pazar yerinde böyle kaydedildi. pic.twitter.com/WJNHg8WRQM
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