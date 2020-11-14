AjansHaber.com.tr Gündem İzmir depreminden yeni görüntü

İzmir depreminden yeni görüntü

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremle ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kez bir pazar yerinde insanların paniği kameralara yansıyor.

İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki deprem, pazar yerindeki kameraya böyle yansıdı.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelindeki bazı binalar yıkılırken, bazıları hasar gördü. 115 vatandaş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Deprem anı, pazar yerindeki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yerin sarsılma şiddeti, tezgah üstündeki şemsiyelerin sallanması ve vatandaşların korkuyla kaçtığı gözleniyor.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sadık Albayrak'tan önemli açıklamalar
Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
91 saat kaldığı enkazı hatırlıyor mu?
Çocuk parkında terör örgütü sembolleri kullanıldı
“Türk uyanışı: Yeni bir imparatorluğa doğru”
Erdoğan’ın Kafkasya'da artan rolü
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü böyle yakalandı