İzmir depreminde enkaz altında kalanlardan 112'ye yardım çağrısı

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası en fazla yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü oldu. Gerek yıkılan bina enkazının altında gerekse ağır hasarlı binada mahsur kalan İzmirliler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Depremin ardından telefonları kilitlenme aşamasına gelen merkez çalışanları, gelen ihbarları sağlık, itfaiye, polis ve jandarmaya ileterek vatandaşların sağ salim kurtarılması için yoğun çaba sarf etti.

Depremin hemen ardından gelen 112 çağrıları...



🔹İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaptıkları ve kayıtlara yansıyan yardım çığlıkları yürek burktu. pic.twitter.com/X6znz3iJ0o — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 4, 2020

"DAYANAMIYORUZ, ÇABUK GELİN"

Enkaz altında kalan ve yardım istemek amacıyla 112'yi arayan vatandaşlar ile görevliler arasındaki görüşmeler kayıtlara yansıdı. Ses kayıtlarından bazılarındaki diyaloglar şöyle: - Alo, Acil Çağrı Merkezi. Biz göçük altında kaldık.

- Tamam, sakin ol. Ben şimdi seni itfaiyeyle görüştüreceğim, sakın kapatma telefonunu, hatta bekle.

- Burası 249/2 Sokak numara 8 Özkanlar Egemen Apartmanı.

- Tamam, sakin ol lütfen. Kaç kişisiniz orada?

- Annemle beraber 2. Aşağıda da kardeşim var. Bacağımı hissetmiyorum. Lütfen buraya ekipleriniz çabucak gelsin. Dayanamıyoruz lütfen.

"NE OLUR KURTARIN"

- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

- Evde kaldım. Kapının önüne portmanto devrildi, kapım açılmıyor, evde mahsur kaldım. Çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum.

- Hanımefendi, binanızda çökme var mı?

- Bilmiyorum, her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar.

- Hanımefendi adres neresi?

- 288/7 Sokak numara 3. Zeki Müren Parkının tam karşısı. Kapım kilitlendi çıkamıyoruz. Ne olur kurtarın.

"SOĞUKKANLILIKLA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK"

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, depremin ardından özellikle enkazdaki vatandaşlardan bazılarının, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediklerini ve görevli personelin de bu çağrıları ilgili birimlere ilettiğini belirtti. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasıyla olay yerlerine ekiplerin gönderildiğini ifade eden Bayat, sorumlusu olduğu İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yaşadığı ilk büyük afet tecrübesi olmasına rağmen soğukkanlı bir şekilde vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

"10 DAKİKADA 1098 ÇAĞRI ALDIK"

Bayat, "Saat 14.51 ila 15.01 arasında 1098 çağrı almışız. Gece 12.00'ye kadar vatandaşlarımızın duyarlılığı gözümü yaşarttı. Herkes cansiperane duyduğu sesi her şekilde 112'yi arayarak bildirdi. Biz de burada kurumlar arası koordinasyonu 112 üzerinden yaptık." diye konuştu.

"60 KONSOLLA HİZMET VERDİK"

Merkezde 60 çağrı karşılama konsolu bulunduğuna dikkati çeken Bayat, "Bu noktada önemli olan vatandaşların çağrılarına hızlı ve etkin müdahale etmek. Deprem günü 20 çağrı alıcı ile 15 sağlık, 15 emniyet, 5 jandarma ve 5 itfaiyeden çağrı yönlendirici personel olmak üzere 60 konsol doluydu ve biz hizmete hazırdık." ifadesini kullandı.

Bayat, deprem anında herkes bulundukları kapalı alanları terk ederken 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yerinden kalkmayarak hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı. Öte yandan, çağrı merkezinin kameralarının kaydettiği görüntülerde, personelin deprem anında kısa süreli panik yaşadığı ancak daha sonra çalışmaya devam ettiği görüldü.