İzmir depremin ardından yenileniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de temaslarda bulundu.

İzmir depreminde evini kaybeden Gülnaz Gönülçalan,Çevre ve Şehircilik Bakanı @murat_kurum'a teşekkür etti



Gönülçalan,"Politika yapmıyorum. Önce CHP’liydim. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz.Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da saygılar sunuyorum" — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 29, 2021

Bayraklı ilçesinde depremzedeler için yapımı süren konut projeleri ile rezerv alandaki projelerde incelemeler yapan Kurum, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

"7 bölgede 1444 konut yapıyoruz"

Gelinen noktada depremi en çok hisseden Bayraklı'da 75 bin metrekarelik alanda örnek bir dönüşüm yaptıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"7 bölgede 1444 konut yapıyoruz, sadece oradaki yatırımın değeri 543 milyon lira. Salhane Mahallesinde 228 konut, 15 ticari ünitemiz var. Tamamı depremzede kardeşlerimiz için. İnşallah bu projemizi eylül ayında bitirip vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Manavkuyu Mahallesi 2. bölgede 140 konutumuz, 24 dükkanımız var. Burası da aynı şekilde eylül ayı içerisinde bitirilip vatandaşlarımıza teslimi gerçekleştiriliyor olacak.

Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3. bölgemiz. 910 konut ve 132 ticari ünitemiz var. Bu alanda da şubat ayında tamamını bitirip depremzede kardeşlerimize teslim ediyor olacağız. Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallelerimizde 4-5-6 ve 7. bölgelerde de toplamda 166 konut, 37 ticari üniteden oluşan projemizi de eylül ayı itibarıyla vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız"

Bayraklı'ya millet bahçesi müjdesi

Millet bahçesi konusundaki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığı millet bahçeleri projeleri kapsamında ülke genelinde 321 millet bahçesinin yapımının sürdüğünü, 57'sinin tamamlandığını anlattı:

"Bayraklı ilçemize 360 bin metrekare, konutlarımızla eş zamanlı bitecek bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Yatırım değerine baktığınızda 543 milyon liraya mal olacak 7 bölgedeki dönüşüm sürecine (rezerv alandaki) 3 bin 500 konutu ve millet bahçemizi de eklediğimizde 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz."