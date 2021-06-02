İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracını kullanıp video paylaştılar
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye daire başkanlığı Toros eğitim merkezinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
3 kadının yer aldığı görüntülerde kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasında seyahat ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye daire başkanlığı Toros eğitim merkezinde 3 kadın tarafından kaydedilen video sosyal medyada gündem oldu. Devletin itfaiye araçlarını kullanabilecek kadar cesurca hareket eden kadınların davranışları büyük tepki çekerken, görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
BİRİ ARACI KULLANDI, DİĞERLERİ ARKADA SEYAHAT ETTİ
Toros Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise araca asılarak arkada seyahat ederken görülüyor.
"YANGIN VAR DEDİLER GELDİK"
Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların "Yangın var dediler geldik" ifadesi ise dikkat çekti.
CHP’li İzmir büyükşehir belediyesine ait itfaiye daire başkanlığında skandal görüntüler ortaya çıktı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 1, 2021
🔹Bir grup gencin itfaiye aracını fütursuzca kullandığı anlar tepki çekti
🔹Yerel medyadan @izmirtime35com, gençlerin alkol partisi düzenledikten sonra aracı kullandığını yazdı pic.twitter.com/e4YHCUlM8b
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