İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK destekçisi Slavoj Zizek’i konuşmacı yapacak

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bir kez daha çok konuşulacak bir skandala imza attı. CHP'li belediyenin 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Sanal Kitap Günleri'ne, Türkiye düşmanlığı ve PKK/PYD'ye olan desteği ile bilinen Slavoj Zizek'i davet ettiği öğrenildi. Zizek, düzenlenen etkinlikte Türkiye'den akademisyenlerle birlikte gerçekleşecek olan söyleşide İzmirlilerle buluşacak.

Bugüne kadar birçok kez Türkiye düşmanlığı ve PKK/PYD'ye verdiği destek açıklamaları ile gündeme gelen Zizek'in söz konusu etkinliğe davet edilmesine tepkiler ise gecikmedi. Kültür sanat etkinliği altında böyle bir skandala imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tunç Soyer tepkilerin odağı haline geldi. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan etkinliğe PKK destekçisi Slavoj Zizek'in davet edilmesine kayıtsız kalmayan çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu Twitter üzerinden tepkilerini dile getirdi. Etkinliğin derhal iptalini isteyen on binlerce İzmirli #PKKseviciZizekİzmirde hastaghı ile tepkilerini dile getirdi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları:

Tunç Soyer, Kobani'de eğitimler veren Türkiye düşmanlığı yayan PKK/YPG sevici Slavoj Zizek'i İzmir'de eğitim vermesi için çağırıyor. Burada terör yandaşlığı eğitimine izin verilemez. Türk milletine, Mehmetçiğe ihanettir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sözde kültürel etkinlik diyerek PKK destekçisi Slavoj Zizek'e konferans verdirecekmiş. Kültürel faaliyet bahane! İzmir halkının Zizek'ten öğrenecek hiçbir şeyi yoktur. Tunç Soyer'i uyarıyoruz: Derhal bu bozgunculuktan dönün!

İnsan düşmanı PKK aşığı ile neyin felsefesi yapacaksınız? ABD evladı, bebek katili bölücü PKK'nın mı felsefesini yapacaksınız? Bu topraklarda bağımsızlık ve insan sevgisi dışında bir felsefe öttüremezsiniz. Bu toplumu PKK felsefesi ile dönüştüremezsiniz.

Türk ordusu, Türk yargısı, Türk milleti, hep birlikte PKK'nın kökünü kazırken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin PKK dostları ile etkinlik yapması kabul edilemez! Bu etkinlik derhal iptal edilsin!

Slovaj Zizek kimdir? Ülkemiz topraklarını bölmeye çalışan PYD/YPG/PKK yandaşı, Ülkemize her fırsatta çamur atmaya çalışan, Sözde sosyolog, Batılı modern taassup Slovaj Zizek Türkiye düşmanıdır.

PKK'ya daha ne kadar ses olacaksınız Tunç Bey!