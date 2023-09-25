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İzmir Adliyesi yakınlarında silahlı çatışma! 1 ölü

İzmir Adliyesi yakınındaki bir lokantada, iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının karşısında bulunan döner lokantasında husumetli iki grup karşı karşıya geldi.

Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşte çatışma anından ilk görüntüler.

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