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İzmir açıklarında korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 10.30'da Ege Denizi İzmir Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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