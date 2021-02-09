İzmir açıklarında korkutan deprem
Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 10.30'da Ege Denizi İzmir Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2021
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.48 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 09.02.2021, 10:30:34 TSİ
Enlem : 37.7655 N
Boylam : 26.4175 E
Derinlik : 5.29 km
Detay : https://t.co/LgQOXPPuog@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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