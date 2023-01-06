İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları harekete geçti.

Ekipler, Dikili ve Karaburun açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.