Meclis'te yeni gündem izmarit vergisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni vergi düzenlemesi paketinin son hazırlıklarını sürdürürken TBMM kulislerinde de, hükümetin yeni yasama döneminde gündeme getirebileceği bazı yeni vergi düzenlemeleri gündeme geliyor.

Ticaret Bakanlığınca, "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun" yeniden ele alınacak.

Değişiklikle, tütün ürünleri üreten şirketlerin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi teklif edilecek.

Düzenleme ile ayrıca, belirli bir yaşın altındaki vatandaşlara bundan sonra sigara satılmaması da gündemde olacak. Düzenlemeyi hayata geçiren ülkelerde uygulanan yöntemler incelenerek konu hakkındaki son karar verilecek.