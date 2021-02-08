İzinsiz "Boğaziçi" gösterileri: 33 kişi hakkında tutuklanma talebi

Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.

8 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 20'si adli kontrol talebi ile, 33'ü ise, tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk edildi.

Kimlik ikiz kardeşine ait çıktı

Bu arada, üniversiteye ikiz kardeşinin kimliğiyle girmeye çalışan bir kişinin üzerinde megafon, kamera ve diz üstü bilgisayar çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin İzmir'de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydının olduğu tespit edildi.