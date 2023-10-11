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İYİ Parti'nin popçu stratejisi!

Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı oldu. Hakan Peker'e rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı

Beşiktaş Belediye Başkanlığı için, popçu Mustafa Sandal'ın kapısını çalan İYİ Parti lideri Meral Akşener, ünlü sanatçıdan red cevabı alınca bu kez de 90'ların ünlü siması Hakan Peker'e teklif götürdü.

İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener,  şarkıcı Hakan Peker'e İYİ Parti rozetini takarken, Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Toplantının başında, İYİ Parti lideri Meral Akşener, şarkıcı Hakan Peker'e İYİ Parti rozeti taktı.

Akşener, Hakan Peker'in Karabük'ün Safranbolu belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı Masa'dan ayrıldıktan sonra Ersan Şen'e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Gelin, görüşelim" demişti.

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