İYİ Parti’nin kampanyası: “Birlikte kazanacağız”
İYİ Parti’nin yeni kampanyasına start verdi. Seçimlere yönelik hazırlanan afişlerde “Tarih Yazacağız!” ve “Birlikte Kazanacağız!” sloganlarına yer verildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uzun bir süredir vurguladığı millet iradesi kavramı üzerinden işlenen kampanyanın, televizyonlara yansıyan ve resmî sosyal medya hesaplarında da paylaşılan videoda, Akşener’in; “Milletin sesi neredeyse; biz oradayız! Milletin iradesi neredeyse; biz oradayız! Milletin derdi neredeyse; çözümlerimizle birlikte, biz oradayız! Milletimizin açtığı yolun önünde, hiçbir engel duramaz. Bu yolu yürümeye, hep birlikte devam edeceğiz! Birlikte Kazacağız! Tarih Yazacağız!” söylemlerine yer verildi.
Ayrıca; Akşener’in 2019 yılındaki belediye seçimlerinden, 2020 yılından itibaren yürüttüğü esnaf gezilerinden, Saraçhane konuşmasından, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile beraber gittikleri deprem bölgesi ziyaretinden ve 6 siyasi parti liderinin yer aldığı görüntüler paylaşıldı.
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