İYİ Parti'nin İzmir adayı belli oldu!

Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamalarla Millet İttifakı'na son veren Meral Akşener, yerel seçimlerde tek başına hareket edeceklerini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nu "koltuk sevdalısı" olmakla suçlayan Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de "Cesur değiller" ifadesini kullanmıştı.

Akşener, bazı iller için ortak aday formülüne açık kapı bıraksa da CHP'den gelen aday açıklama hamlelerinin ardından bazı kritik iller için harekete geçti.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu olan Meral Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi ve yerel seçimlerde ittifak sistemi içinde yer almayı düşünmediklerini belirtti.

Akşener, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayını da açıkladı. İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale oldu.