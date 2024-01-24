İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu oldu
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu oldu!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında İBB adaylarını açıkladı.
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu oldu.
Buğra Kavuncu kimdir?
1973 yılında Ankara'da doğan Buğra Kavucu, eğitim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu'nda başladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu ve iş hayatına Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı.
5 Nisan 2018'de İYİ Parti'ye katılarak siyasi hayatına başlayan Buğra Kavuncu, Orhan Kavuncu'nun oğlu, Enver Altaylı'nın yeğenidir.
2018 yılında İyi Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçilen Buğra Kavuncu, İstanbul İl Başkanlığı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 2022'de İyi Parti'deki İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılan isim, 2023'te Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve getirildi.
Kavuncu, 31 Mart 2019 seçimlerinde Millet İttifakı çatısında iş birliği yaptığı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak yarışacak.
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