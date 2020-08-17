İYİ Partinin 2. Olağan Kurultayı 20 Eylül'de

İYİ Partide, ağustos sonuna kadar il ve ilçe kongrelerinin tamamlanarak, 20 Eylül'de 2. Olağan Kurultay'ın yapılması planlıyor.

Parti, 1 Şubat'ta başlayan ancak koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ertelediği kongrelerine, 1 Haziran'daki "kontrollü sosyal hayata geçiş"in ardından 21 Haziran'da yeniden başladı.

İYİ Parti, ilçe kongreleri ve büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongrelerinin büyük çoğunluğunu tamamladı.

81 ilin 73'ünde il kongresini yapan parti, bugüne kadar teşkilatı bulunan yaklaşık 900 ilçeden Tunceli ve Batman merkez ile Siirt'in Pervari ilçeleri hariç ilçe başkanlarını belirledi.

Haziranda normalleşmeyle kongreye hazırlık çalışmalarına da hız veren parti, ağustos sonuna kadar Isparta, Erzincan, Ağrı, Antalya, Ardahan, Siirt, Batman ve Tunceli il kongrelerini yaparak, 2. Olağan Kurultay'a hazır olacak.

"20 EYLÜL'DE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, kongre tarihine ilişkin, "2. Olağan Kongremizi eylül ayının 20'si ya da 27'sinde yapmayı düşünüyoruz. Şu anda onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama 20 Eylül daha yakın. Pandemi nedeniyle ekim ayına kalmasını istemiyoruz, belki sokağa çıkma yasakları başlar. Onun için 20 Eylül'de yapmayı düşünüyoruz." dedi.

"Bir demokrasi imtihanı" olarak nitelediği ilçe ve il kongrelerini büyük oranda tamamladıklarını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Ufak tefek hataların, serzenişlerin olduğu il ve ilçe kongreleri de oldu. Onu da normal karşılıyoruz. Türkiye genelinde bu kadar geniş çaplı bir organizasyonda bu tür şeylerin olması normal. Büyük şehirlerde ses çıkmadı. Çok adaylı oldu ama bir gürültü olmadı. Herkes kongrenin sonunda el ele vermeyi başardı. Bu kongrelerle daha köklü bir parti haline geldik."