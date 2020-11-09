İYİ Partili vekil: "1999 depreminde hükümet daha başarılıydı"

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programa, dün gece İzmir depreminin yansımaları ele alındı. Programa, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da katıldı.

Hükümetin İzmir depreminde yaraları sarmak için başarılı olamadığını söyleyen Dikbayır, İzmir depremini 1999 depremiyle kıyasladı.

İYİ parti milletvekilinden "pes artık" dedirtecek açıklama



İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır; insanların günlerce yardım beklediği, yaralıların hastane bahçelerinde yerde tedavi olmayı beklediği 99 depremindeki hükümetin, bugünkü hükümetten daha başarılı olduğunu iddia etti. pic.twitter.com/dQqK7nBeC7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 9, 2020

"1999 depremini yaşamış biriyim. Sakaryalıyım ben, 99 depremini size şiir gibi anlatırım." diyen İyi Partili vekil, "Ben 1999'u da İzmir'i de gördüm. Gözlerimizle iki depremi de gördüm." diye konuştu.

Ecevit hükümeti daha başarılıymış!

Dikbayır, canlı yayında daha sonra deprem yönetim faaliyetinde dönemim Bülent Ecevit hükümetinin bugünkü hükümetten daha başarılı olduğunu vurgulayarak "1999 depreminde Ecevit hükümeti çok daha başarılıydı. O günkü şartlarda bu büyük bir başarı." dedi.

Görüntüler her şeyi gözler önüne seriyor

Halbuki 99 depremi sonrası gazete manşetlerine yansıyan görüntüler İYİ Partili vekilin komik iddiasını gözler önüne seriyor.

Depremde yaralananların hastane bahçesinde yerlerde yattığı görüntüler o dönemde basında geniş yer bulmuş, halk devleti bulamadıklarından dem vurmuştu.

99 depreminde Ecevit hükümetinin acziyetini örtbas etmek isteyen İyi Partili Dikbayır’ın komik iddiası alay konusu oldu.