İYİ Partili Lütfü Türkkan’a sert tepki!



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; Lütfü Türkkan'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında iddiaların yalan olduğunu açıkladı. Burak Orhan; "Bir yalancının iftirasına dayanarak yüzlerce kişinin İslam'a ve Peygamberimize hakaretine sebep olmanız çok üzücü" ifadelerini kullandı.

TÜRKKAN'DAN YALAN VE İFTİRAYA DEVAM EDİYOR

Lütfü Türkkan, yalan ve iftirada bulunan ve Twitter tarafından askıya alınan Haluk70721982 adlı hesabının gerçek dışı paylaşımını gerçekmiş gibi paylaştı.

Türkkan; "Bir kaç bakanlık bütçesi kadar bütçenin üzerinde oturacaksın, makamdan araca her türlü şatafat içinde yaşamaya devam edeceksin, vatandaşa gelince; 'Peygamberimiz yemeğin suyuna ekmeğini batırırdı' diyerek fukaralık tavsiye edeceksin. İyiymiş..!" iddiasında bulundu.

ORHAN: "YÜZLERCE KİŞİNİN İSLAM'A VE PEYGAMBERİMİZE HAKARETİNE SEBEP OLMANIZ ÇOK ÜZÜCÜ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Lütfü Türkkan'ın iddialarını yalanladı. Burak Orhan, "Sayın Lütfü Türkkan. Kaynağınız daha önce de yalanını doğru gibi paylaştığınız Haluk isimli trol hesap. Eski hesap Diyanet'e yönelik iftiraların ardından kapatıldı. Trol hesap bile yalan mesajını silmesine rağmen siz paylaşmakta sakınca görmemişsiniz. Bir yalancının iftirasına dayanarak yüzlerce kişinin İslam'a ve Peygamberimize hakaretine sebep olmanız çok üzücü" dedi.

SAHTE HESABIN PAYLAŞIMI ÜZERİNDEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI HEDEF ALDI

Haluk70721982 adlı sahte hesap; 17 Ağustos 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen gerçek dışı paylaşımda bulundu ve "Erbaş: 'Fakirlikten sakın utanmayın. Peygamberimiz de fakirdi ama şu an cennettin en kutsal yerinde'" ifadelerini kullandı. demiş.

Hz. Muhammed tüccardı. Bu bir. Mealen; 'Ben sizin kursaklarnızdan ayırıp verdiğiniz vergileri har vurup harman savurayım ama siz fakir kalın' demek istemiş. Bu da iki" iddiasında bulunmuştu.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan; sahte sosyal medya hesabının Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı yalan ifadeler üzerinden paylaşımda bulundu. Türkkan, 18 Ağustos 2020 tarihinde soysal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "DİB Erbaş, 'Fakirlikten sakın utanmayın. Paygamberimiz de fakirdi ama şu an cennettin en kutsal yerinde'" demişti.