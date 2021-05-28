İYİ Parti'li Lütfü Türkkan petrol müjdesini küçümsedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada petrol müjdesi verdi.

Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanlarında sürdürülen çalışmaların da sonuçlarını almaya başladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır’da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli’ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması heyecana neden olurken, bazı isimler bu müjdeyi küçümseyerek yine Türkiye'yi karalama çabasına girişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması heyecana neden olurken, bazı isimler bu müjdeyi küçümseyerek yine Türkiye'yi karalama çabasına girişti.

Daha önce Türkiye'nin milli uzay hamlesi ile kendince 'dalga geçen' İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da o isimlerin arasında yer aldı.

"SUUDİ ARABİSTAN’I DA GEÇTİK DEĞİL Mİ?"



"Yağ yok ama Ay'a gidiyoruz" diyen ve yağ fabrikası olduğu ortaya çıkan Türkkan, bu kez de mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Son keşfedilen kuyulardan sonra, petrol rezervlerinde Suudi Arabistan’ı da geçtik değil mi?"