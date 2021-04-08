İYİ Partili Lütfü Türkkan FETÖ'cülere böyle sahip çıkmış

Yaptığı açıklamalar ve kızının sık sık karıştığı skandallarla gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan bu kez terör örgütü FETÖ'nün savunuculuğuna soyunmasıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde PKK propagandası yapmaktan yargılanacak olan Melis Alphan'a destek çıkan Türkkan'ın 2014 yılında da FETÖ'nün tetikçileri Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'yı cansiparene savunduğu ortaya çıktı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın FETÖ'nün tetikçilerini savunduğu ortaya çıktı.

FETÖ'NÜN KANALINDA FETÖ'CÜLERE KALKAN OLMUŞ

Türkkan FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarından yaklaşık 1 yıl sonra örgütün yayın organlarından Bugün TV'de FETÖ'cülere adeta kalkan olduğu görüldü.

"DUMANLI VE KARACA'DAN TERÖRİST ÇIKMAZ"

Türkkan'ın ortaya çıkan görüntülerde FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve yine örgütün yayın organlarından Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'dan 'terörist çıkmayacağı'nı söylediği görülüyor.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Aralık 2014'teki:



"Ekrem Dumanlı'nın terörist olduğu yerde ben baş terör0ist olmaya hazırım.



Ekrem Dumanlı'dan, Hidayet Karaca'dan terörist çıkartamazsınız. Terörist çıkmaz bunlardan. Bunu yediremezsiniz, millette yemez bunu." sözleri gündem oldu. pic.twitter.com/3OzytfTZhM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 7, 2021

"ONLAR TERÖRİSTSE BEN BAŞ TERÖRİSTİM"

Türkkan FETÖ'cüleri şu sözlerle savundu:

Ekrem Dumanlı'nın terörist olduğu yerde ben baş terörist olamaya hazırım. Benim ismim Lütfü Türkkan! Ekrem Dumanlı'dan, Hidayet Karaca'dan terörist çıkartamazsınız. Terörist çıkmaz bunlardan. Bunu yediremezsiniz, millette yemez bunu."

KARACA TUTUKLU DUMANLI FİRARİ

Türkkan'ın savunduğu FETÖ'cülerden Hidayet Karaca şu anda terör örgütü üyesi olmaktan tutuklu bulunurken Ekrem Dumanlı ise firari durumda.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK/KCK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Takvim