İYİ Partili Lütfü Türkkan, Apo posterli paylaşımı savundu
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 'sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla yargılanan Melis Alphan'a destek verdi. Alphan'ın terör örgütü paçavralı ve Apo posterli paylaşımını savunan Türkkan, "Melis Alphan'ın yanındayım" dedi.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.
'Terör propagandası' suçlamasıyla yargılanan gazeteci Melis Alphan'a destek veren Türkkan, Alphan'ın geçmiş yıllardaki terör örgütü paçavralarının ve Apo posterlerinin yer aldığı paylaşımını savundu.
"MELİS ALPHAN'IN YANINDAYIM"
"Gazeteci Melis Alphan sosyal medya hesabından 2015 yılında paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle yarın hakim karşısına çıkacak. Melis Alphan gazetecidir. Sizler gibi Oslo’da, İmralı’da pazarlık yapmadı." diyen Türkkan, "Melis Alphan'ın yanındayım" ifadesini kullandı.
Alphan'ın geçmişte paylaştığı ve Instagram tarafından kaldırılan fotoğraf:
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