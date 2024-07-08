İYİ Partili Koncuk'tan emekli maaşı açıklaması

Hükümetin, 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşına zam yapılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

TBMM kulislerinde, en düşük emekli maaşının 12 bin TL ila 15 bin TL arasında olacağı konuşuluyor.

Hükümetin son hamlesine muhalefetten de ilk tepkiler gelmeye başladı. İYİ Parti 27. Dönem Adana Milletvekili İsmail Koncuk, gelişmeleri Ajans Haber'e değerlendirdi.

Emekli ve memur maaşlarındaki temel problemin TÜİK'ten kaynaklandığının altını çizen Koncuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu ülkede temel problem TÜİK’in yayınlamış olduğu enflasyon rakamıdır. TÜİK, haziran ayı itibarıyla bir uzman doktorun ücretini 33 lira 69 kuruş olarak enflasyon sepetine ekledi. Yine aynı sepette bir aylık kira bedelinin 5 bin 844 lira olduğu düşünülerek bir enflasyon rakamı ortaya çıkarılmış.

"Bu enflasyon rakamları üzerinden hiçbir yere varamazsınız"

Bugün bir uzman doktorun özel muayene ücreti 1500 liradan başlıyor 5000 liraya kadar çıkıyor. Bodrum katını bile 5 bin liraya kiralayamazsınız. Bu enflasyon rakamları üzerinden hareket ederek memura, emekliye, asgari ücretliye zam yapıldıktan sonra hiçbir yere varamazsınız.

Bu ülkede temel problem TÜİK’in yayınlamış olduğu enflasyon rakamıdır. TÜİK’in haziran ayı itibarıyla bir uzman doktorun ücretinin 33 lira 69 kuruş olarak enflasyon sepetinde olduğu ortaya çıktı. Bir aylık kira bedelinin 5 bin 844 lira olduğu düşünülerek enflasyon sepetine dahil edilmiş.

Bugün bir uzman doktorun özel muayene ücreti 1500 liradan başlıyor 5000 liraya kadar çıkıyor. Bodrum katını bile 5 bin liraya kiralayamazsınız. Bu enflasyon rakamları üzerinden hareket ederek memura, emekliye, asgari ücretliye zam yaparak hiçbir yere varamazsınız.

"Enflasyon farkı zam değildir"

SSK ve BAĞKUR emeklilerine gerçekleşen enflasyon üzerinden yüzde 24,73 oranda zam yapılacak. Refah payı verilmiyor, ekonomik büyümeden pay verilmiyor. Memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenen oranda bir zam yapılacak o da nedir; yüzde 19,37’lik zam yapılmış olacak. Enflasyon farkı zam değildir. Halbuki

emeklisine seçim öncesinde verilen sözler vardı.

ENAG ile TÜİK’in hesapladığı yıllık enflasyon arasında 48,41 civarında bir fark var. Bu, milletin cebinden çalmaktır.

"Asgari ücret ölüm hattıdır"

Burada bir kök maaş problemi var. En düşük emekli maaşı aslında 10 bin TL değil, 7500 TL alan var, 8000 bin TL alan var. Yapılacak zam bunlara yansıtılmadı. Kök maaş problemini çözelim. 10 bin TL net kök maaşta eşitleyelim. Sonra bunun üzerine bir zam yapalım. Fakat bu zam yüzde 24,73 olmasın. Çünkü bu zam emekliler için bir anlam ifade etmeyecek. Asgari ücretin altında bir zam olmamalı bu ülkede.

Asgari ücret zaten ölüm hattıdır. Bunun altında bir gelir kabul edilemez demektir. Siz bunu ilan ediyorsunuz o da asgari ücret ve bu 17.002 TL olarak belirlenmiştir. Siz vatandaşlarınıza bu ölüm hattının 7 bin 8 bin TL arasında bir rakam önereceksiniz bu vicdani değildir.