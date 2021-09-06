İYİ Partili Erdem hedefine Babacan'ı aldı

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedefine aldı. Babacan'ın partisinin Avcılar ilçe binası açılışında yaptığı konuşmada, "Milli günlerimiz üzerinden, bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına izin vermeyiz. Bu zihniyete pabuç bırakmayız. Kimse boşuna heveslenmesin" sözleri üzerine İYİ Partili Erdem'den tepki geldi.

Erdem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Babacan'a seslendi. Erdem, mağduriyet yaşayan asıl kesimin seküler düşüncedeki vatandaşlar olduğunu iddia etti. Babacan'ın açıklamaları Millet İttifakı'nda rahatsızlığa neden olurken muhalif medyada da Babacan hakkında "siyasal islamcı" yorumları yapıldı.

İşte Millet İttifakı'nda çatlağa neden olan Babacan'ın o sözleri:

"Neredeyse her milli bayramımızda Türkiye’nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor. Gözümüzden kaçmıyor. Laiklik ilkesini yıllarca çarpıtan zihniyet hak ve özgürlükler üzerinde kurduğu baskıyla, laiklik kavramını bir süre lekeledi. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayanlar, yanlış anladıkları laiklik kavramının arkasına yıllarca sığındılar. Aynı zihniyet, arada sırada inançlı vatandaşlarımıza da göndermeler yapıyor. Millî günlerimiz üzerinden, bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına izin vermeyiz. Bu zihniyete pabuç bırakmayız. Kimse boşuna heveslenmesin."