İYİ Partili Çelik'ten CHP'li belediyelere yönelik sert eleştiriler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP’li belediyelere yönelik sert açıklamaları hakkında Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin’e değerlendirmelerde bulundu.

"Kangren hâline gelmiştir"

Millet İttifakı'na oy veren İYİ Partililerin taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta büyük bir sıkıntı yaşandığını belirten Çelik, "Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir" dedi.

Çelik, partisinde CHP ile ittifaka sıcak bakan bir kesim olsa da sabırlar tükendikçe "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" seslerinin giderek yükseldiğini belirtti.

Yerel seçimlerde partisinin gösterdiği iyi niyet ve fedakârlığın hiç değilse yarısını CHP'den beklemenin İYİ Parti'nin hakkı olduğunu vurgulayan Çelik, mevcut sorun çözülmeden Millet İttifakı çatısı altında girilecek ilk seçimde büyük sıkıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"CHP'li belediyeler kapı duvar"

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde, CHP ve İYİ Parti'nin tek adayla seçime girme stratejisinin Meral Akşener'e ait olduğunun altını çizen Çelik, "Seçimden sonra CHP'nin belediye başkanlarının, desteğiyle seçildikleri İYİ Parti milletvekillerini, il, ilçe teşkilâtlarını unutup yok saydıkları bir anlayışla karşı karşıya kaldık. İttifaka oy veren İYİ Partili vatandaşlarımız, CHP'li belediyelerden taleplerini ortağımız olduğu için haklı olarak bize ulaştırmaktalar. Ancak bu konuda CHP'li belediyeler kapı duvar olduğundan İYİ Parti milletvekilleri, il, ilçe yöneticileri vatandaşa cevap verememenin sıkıntısını had safhada yaşamaya devam ediyor." dedi.

"İYİ Parti'ye saygı duymak zorundadırlar"

Çelik, CHP'li belediye başkanlarının İYİ Parti'ye saygı duymak zorunda olduğuu belirterek, "İYİ Parti küsurat partisi değildir. Bugün CHP'nin oyu yüzde 24-25'lerde, İYİ Parti ise yüzde 19-20 ile şu anda Türkiye'nin 3. partisi durumundadır. Liderimiz sayın Akşener'in koyduğu, yapılacak seçimlerde 1. parti olma hedefini de inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.