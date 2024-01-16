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İYİ Partili 2 belediye başkanı, CHP’ye katıldı

İYİ Parti’den istifa iki belediye başkanı CHP grup toplantısında CHP’ye katıldı.

İYİ Parti’den istifa iki belediye başkanı CHP grup toplantısında CHP’ye katıldı. İYİ Parti’den istifa eden Zonguldak Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli’ye rozetlerini Özgür Özel taktı.

2019 yılında İyi Parti’den Zonguldak Gökçebey Belediye Başkanı seçilen Vedat Öztürk ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı seçilen Saim Zileli CHP’ye katıldı.

CHP’nin grup toplantısına katılan iki belediye başkanına rozetleri CHP lideri Özgür Özel tarafından takıldı.

 

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