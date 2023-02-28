İYİ Parti’den seçim için Anayasa Teklifi!

Deprem felaketinden sonra seçmenlerin, bölgeden başka kentlere gitmesi nedeniyle, seçim için bir Anayasa Değişikliği Teklifi hazırlayan İYİ Parti, siyasi partilerle TBMM’de görüşmeye başladı.

Konuya ilişkin gazetecilere bir değerlendirme yapan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, “Deprem bölgesi seçmenlerinin iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıtılması amacıyla, İYİ Parti olarak yaptığımız çalışmayı bugün (28 Şubat 2023) saat 11:00’de CHP Grubuyla, saat 13:00’de Ak Parti grubuyla paylaşmak üzere adı geçen parti gruplarını Mecliste ziyaret edeceğiz” dedi.

İlk ziyaret CHP’ye

CHP’ye gerçekleştirilen ziyarete İYİ Parti’den Sunat’ın yanısıra, grup başkanvekilleri Erhan Usta ve Musavvat Dervişoğlu yer aldı. CHP Grup Odası’nda gerçekleşen görüşmeye Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç katıldı.

Ziyaret öncesi konuşan Sunat, afet bölgesi olan 11 ilden çok sayıda vatandaşın göç ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Afet bölgelerinde acı yaşandı. Yüzbinlerce vatandaşımız başka illere yerleşmek ve yerleştirilmek durumunda kaldı. Önümüzde 18 Haziran da ya da 14 Mayıs da yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın, kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü kanuna bir geçici madde ilavesi ve bir anayasa değişikliği gerektiren bir konuda CHP ile konuyu konuşmaya istişarede bulunmaya geldik.

Önümüzdeki süreç kısa, bu süreçte de temsilde adaleti başka illerimize ikametini alan vatandaşlarımızın kendi illeri ile ilgili mm seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak amacımız”

Anayasa’ya göre seçim tarihinden 1 yıl öncesinde yapılan düzenlemeler seçimde uygulanabiliyor. Bu nedenle yaklaşan seçimlerde uygulanacak bir yeni düzenleme için ayrıca bir Anayasa Değişikliği gerekiyor. İYİ Parti heyeti CHP’nin ardından TBMM’de AK Parti Grubu’nu ziyaret edecek.