İYİ Parti'den HDP açıklaması!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP ve HDP arasında gerçekleşebilecek görüşmeye dair açıklamada bulundu. Zorlu, "CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok. AK Parti de HDP ile anayasa görüşmeleri sürecinde HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Kürşad Zorlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Akşener milleti için adımlar attı. Hakikat güneşten bile parlaktır.

İYİ Parti teşkilatları 81 ilde seçime hazırdır. Eminim vatandaşlarımız bizden daha iyi biliyorlar. Akşener Türkiye'yi karış karış gezmiş bir liderdir. Sayın genel başkanımız Meral Akşener, Millet İttifakı'nın çimentosudur.